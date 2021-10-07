Суд дав три роки тюрми чоловіку, який двічі повідомив про підготовку замаху на Зеленського

Івано-Франківський суд визнав винним чоловіка, який двічі протягом року повідомив про намір скоїти замах на президента Володимира Зеленського, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Про це повідомляється у вироку від 4 жовтня.

У серпні 2020 року цей же суд призначив чоловіку два роки умовно з іспитовим терміном один рік за листи з погрозами застосування зброї до президента України.

Проте його це не зупинило, і 29 грудня відправив на електронну скриньку СБУ в Івано-Франківській області нового листа з темою "Я готую замах на Президента України в Гуті".

У вироку наведено повний текст цього листа:

"Я готую замах на президента України в Гуті. Тому діяти ви змушені протягом 294 днів по обіді. Це обов`язок слідчого чи прокурора. На мою думку ГУНП в Ів.-Фр., СБУ в ІВ-Фр., місцева прокуратура та місцевий суд починають або вже зрозуміли що відбувається. Або ви або вас.)))) Не полінуйтесь радитись з очільниками цих відомств. Пригадайте слова [...] про досягнення матриці по приїзді зі сполучених штатів. Дежавю. Всі дивились фільм «Матриця». Все відбувається трішки в іншому форматі, але не помічати очевидного працюючи в таких структурах - це ганебно, як мінімум. Це нагадує футбол головою держави. Відповідальність - це засіб тиску. Сприймайте нас, як 12 гравця - вболівальники, ультрас. Увага! Запитання: Кому ще я відправив це повідомлення?"

Група спеціалістів-вибухотехніків оглянула резиденцію "Синьогора" в селі Гута і не знайшла там жодних вибухових пристроїв чи вибухових речовин не виявлено.

Таким чином, суд дійшов висновку, що чоловік здійснив завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ч.2 ст.259 Кримінального кодексу).

У суді чоловік вину визнав. Він пояснив, що діяв з метою перевірки стану готовності правоохоронних органів для забезпечення захисту президента України, бо вважав за необхідне посилити його охорону. Залякати когось чи погрожувати наміру не мав.

Мама обвинуваченого пояснила, що проживає удвох із сином 1987 року народження. Син не працював, бо не міг влаштуватися за спеціальністю, жив за її рахунок. У сина не було власного телефону чи комп’ютера. Жінка розказала, що намагалася обмежувати його доступ до інтернету, бо здогадувалася, що він розсилає різні звернення, і боялася, щоб він собі цим не зашкодив.

Того дня, коли він відправив цей лист, син попросив телефон, сказавши, що хоче домовитися із друзями про зустріч.

Оскільки обвинувачений скоїв новий злочин у період випробувального строку за попереднім вироком, суд призначив йому реальне покарання строком на 3 роки і 1 місяць позбавлення волі.