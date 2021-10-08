Рада відтермінувала обов'язкове внесення інформації про кінцевих бенефіціарів до ЄДР

У майбутньому також планують звільнити від такого зобов'язання громадські організації, благодійні організації і кооперативи.

Верховна Рада відтермінувала на 9 місяців термін обов'язкового внесення до Єдиного державного реєстру інформації про кінцевих бенефіціарів суб'єктів господарювання та громадських організацій.

Закон про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи (№ 5807) голосували зразу за основу і в цілому.

"Закон передбачає, що у разі, якщо засновниками юрособи є виключно фізичні особи, які і є кінцевими бенефіціарами, інформація про її кінцевого бенефіціарного власника не зазначається", – повідомили в пресслужбі парламенту.

Також документ передбачає, що фізична особа, яка є кінцевим бенефіціаром, подає копію документа, що посвідчує особу лише у разі відсутності такого документа у матеріалах реєстраційної справи або за умови внесення змін до них. Законом збільшується строк повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності з трьох місяців до одного року з дня набрання чинності НПА, яким затверджена форма та зміст структури власності.

За словами нардепа Ігоря Фріса, у майбутньому також планують звільнити від зобов'язання подавати бенефіціарів громадські організації, благодійні організації, садові кооперативи тощо.

Від початку передбачалося, що дані про бенефіціарів в обов'язковому порядку вноситимуть до 10 жовтня 2021, а порушники мають сплатити штрафи від 17 000 до 51 000 грн.

Щоб встигнути зареєструватися без штрафів, за словами депутатів, у ЦНАПах останніми днями були величезні черги. Обов'язок вносити дані про бенефіціарів передбачений законом про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Щоб закон набув чинності вчасно, президент має підписати його щонайпізніше завтра.