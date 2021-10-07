Меру інкримінували участь в злочинній організації та махінації з землею.

У кримінальній справі, підозрюваним у якій 6 жовтня став мер Одеси Геннадій Труханов, фігурують ще 15 осіб. За версією слідства, вони завдали майже 700 млн грн збитку одеському бюджету, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Їм інкримінували незаконне заволодіння активами територіальної громади Одеси і відмивання незаконно отриманих грошей. За версією слідства, десятеро з них входили в злочинну організацію, а решта були співучасниками.

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Кілька підозрюваних уже фігурують в інших кримінальних справах, що стосуються Одеси. Це, зокрема, справа про купівлю за завищеними цінами будівлі заводу "Краян" та нерухомості для збільшення поховань на кладовищі "Західне".

На думку слідства, через дії підозрюваних упродовж 2016-2019 році одеська громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн грн.

Земля надавалась під забудову в обхід конкурсів.

За версією правоохоронців, члени злочинної організації отримували від забудовника реальну вартість права забудови (100-200 млн грн за ділянку) і за це гарантували йому право на забудову ділянки (суперфіцій) "фактично задарма".

У НАБУ заявили, що злочинна організація застосовувала конспіративні і контррозвідувальні дії: вербувала нових членів з допитом на поліграфі, використовувала захищені канали зв'язку, проводила зустрічі в приміщеннях з посиленим захистом.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), ч.4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) КК України.

Головний фігурант не Труханов. Він разом з іще одним підозрюваним знаходиться за кордоном і підозру отримав заочно.

Нагадаємо, що це не перша кримінальна справа для Труханова.

Зокрема, він обвинувачується у заволодінні 92 млн грн бюджетних коштів внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною. У 2019 році Малиновський райсуд Одеси виправдав Труханова, але апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок.

Його також звинувачували у недостовірному декларуванні, але ВАКС довелося закрити дві справи за цією статтею після того, як Конституційний Суд визнав її положення неконституційними.