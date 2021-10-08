Журналісти “Схем” оприлюднили резонансне розслідування, яке стосується роботи державного “Укрексімбанку”. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Раніше під час запису інтерв’ю з очільником фінустанови Євгеном Мецгером до журналістів застосували фізичну силу, відібрали знімальну техніку та видалили відзняте відео. Пізніше журналістам вдалося відновити записи, які були оприлюднені.
У розслідуванні йдеться про те, що "Укрексімбанк" видав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО) і сплачує податки окупаційній владі. Крім того, під заставу банк узяв об'єкт, цінність та надійність якого сумнівні.
У державних банках проблемні кредити, як правило, лягають фінансовим тягарем на державний бюджет – а отже, на плечі платників податків.
Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".
Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.
Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).
Пресслужба Укрексімбанку спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів, звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. У пресслужбі банку повідомили, що проведуть пресконференцію сьогодні, 6 жовтня. Однак, пізніше її відмінили. А Мецгер вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.
У прокуратурі Києва заявили, що підготували дві підозри у справі про напада на журналістів.
Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".