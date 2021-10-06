​У справі про напад на знімальну групу "Схем" повідомили дві підозри

У справі про напад на знімальну групу "Схем" під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку" прокуратура оголосила двом особам про підозру. Наразі встановлюється місце перебування фігурантів.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, передає РБК-Україна.

"На цей час підготовлено підозру двом особам. Зараз представник слідства з'ясовує це питання (місцеперебування осіб - ред.). Те, що одна особа склала повноваження, це не означає, що вона може не бути на робочому місці. Сподіваємося, що вдасться їх знайти на робочому місці і провести процесуальні дії", - розповіла Максимець.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на напад на журналістів і заявила, що відповідальним буде повідомлено про підозру. "Ми в Офісі Генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку", - наголосила Венедіктова.

Крім того, міністр внутрішніх справ Денис монастирський зазначив, що розслідування "не забере багато часу".

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу( перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Пресслужба Укрексімбанку спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів, звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки.

У пресслужбі банку повідомили, що проведуть пресконференцію сьогодні, 6 жовтня. Однак, пізніше її відмінили. А сам Мецгер вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".