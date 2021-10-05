Наріману Джелялову у кримському СІЗО не передають листи, - адвокат

Чоловіка, як і раніше, тримають у спецблоці в камері зі ще одним арештантом.

Заарештованому в Криму заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову не передають адресовані йому листи3.

Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

Він зазначив, що сьогодні зустрівся з Наріманом Джеляловим в СІЗО Сімферополя. Чоловіка, як і раніше, тримають у спецблоці в камері зі ще одним арештантом.

"Адміністрація СІЗО досі не обладнала камеру холодильником і телевізором. Тому ніякі новини із зовнішнього світу Наріману не надходять. Також не надходять йому листи, хоча багато людей йому пишуть, в тому числі через електронну систему "Зонателеком". При цьому його сусіду по камері такі листи приносять регулярно.

На думку Полозова, щодо Джелялова йде спеціальне уповільнення роботи цензорів, для того щоб зовсім відрізати його від новин з волі.

“Настрій у Нарімана хороший, бадьорий. Він був дуже радий дізнатися, що безліч людей прийшли до суду підтримати його під час апеляції. Просив ще раз передати, щоб народ за нього не турбувався, він голову схиляти не збирається”, - зазначив Полозов.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.