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На Донбасі окупанти поранили українського військового

Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військового – задовільний.

На Донбасі окупанти поранили українського військового
Фото: EPA/UPG

Від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, в районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

За інформацією штабу, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Зазначається, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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