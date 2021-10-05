Понад кілограм ртуті виявили просто неба на одній із вулиць Кривого Рогу. Рятувальники зібрали небезпечну речовину та провели демеркуризацію.
Повідомлення про ртуть на вул. Соборності рятувальники отримали сьогодні, 5 жовтня о 10:30, від випадкового перехожого, інформує пресцентр ДСНС.
Після обстеження ділянки надзвичайники виявили загалом 1100 грамів ртуті на площі 1 кв. м.
"Небезпечний метал зібрали у герметичну ємність та провели демеркуризацію. Загрози життю та здоров’ю громадян немає", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, в травні понад 600 г ртуті виявили на залізничному вокзалі у Львові.