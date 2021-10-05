У КНУ імені Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового.
Інформацію поширили на сторінці Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка.
Так, статус навчально-наукового інститут отримали Інститут міжнародних відносин, Інститут журналістики, Інститут філології, Інститут високих технологій та Інститут права.
Всі ці структурні підрозділи тепер змінять назву, до прикладу, на Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Навчально-науковий інститут права тощо.
Згідно із законом про вищу освіту, навчально-науковий інститут – структурний підрозділ університету, академії, інституту, що об’єднує відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які провадять освітню діяльність і проводять наукові дослідження.