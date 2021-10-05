Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям
Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
«Трускавець». Версія 2
«Трускавець». Версія 2
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоОсвіта

У КНУ імені Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового

Тепер вони змінять назви. 

У КНУ імені Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового
Фото: novostey.com

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового. 

Інформацію поширили на сторінці Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка.

Так, статус навчально-наукового інститут отримали Інститут міжнародних відносин, Інститут журналістики, Інститут філології, Інститут високих технологій та Інститут права. 

Всі ці структурні підрозділи тепер змінять назву, до прикладу, на Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Навчально-науковий інститут права тощо.

Фото: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка в Facebook

Згідно із законом про вищу освіту, навчально-науковий інститут – структурний підрозділ університету, академії, інституту, що об’єднує відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які провадять освітню діяльність і проводять наукові дослідження. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також