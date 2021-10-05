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У Тернопільському зоокутку виявили сибірку

Хворий поні помер в ніч на 28 вересня.

У Тернопільському зоокутку виявили сибірку
Фото: Микола Василечко / wikipedia.org

У Тернопільському зоокутку, який розташований у місцевому парку культури та відпочинку, в кінці вересня помер поні. Спеціалісти Держпродспоживслужби встановили, що у нього була сибірка.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Тварина померла в ніч на 28 вересня. Наступного дня про це повідомили Тернопільську міську лікарню ветмедицини. Спеціалісти відібрали необхідні проби та направили їх у міську лабораторію Держпродспоживслужби, де було підтверджено сибірку.

У понеділок, 4 жовтня, діагноз підтвердили спеціалісти в Києві.

З 2 жовтня зоокуток знаходиться на карантині.

Сибірка - це гостра інфекційна хвороба, збудником якої є споротвірна бактерія Bacillus anthracis. Це гостра інфекційна хвороба тварин і людини, що має переважно шкірну форму, значно рідше — легеневу і кишкову форми з явищами сепсису.

Основне джерело інфекції - хворі домашні травоїдні тварини: велика і дрібна рогата худоба. Тварини заражаються, з’ївши траву, інші корми або випивши інфікованої води.

Сьогодні захворюваність має спорадичний характер - проявляється лише інколи та окремими спалахами. Найчастіше хворіють люди, які працюють із тваринами і тваринними продуктами - кістками, вовною, шкурою, м’ясом.

На сайті Центру громадського здоров'я повідомляється, що останній відомий випадок сибірської виразки в Україні серед людей було зареєстровано у серпні 2020 року в Одеській області.

Від людини до людини сибірка не передається.

Нагадаємо, що напередодні з Тернопільського зоокутка втекли два буйволи та поні. Тварини гуляли в центрі міста, поки їх не піймали працівники зоокутка.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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