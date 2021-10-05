Фото: Поліція

В Харкові вантажівка на пішохідному переході збила двох дітей. Вони з тяжкими травмами доправлені до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

ДТП трапилося 4 жовтня близько 16:45. Вантажівка "DAF XS" з напівпричепом наїхала на 12-річного підлітка та невстановленого хлопця, віком приблизно 13 років.

Внаслідок ДТП діти отримали тяжкі травми. Їх доставили до харківської міської лікарні невідкладної медичної допомоги.

"На місці події співробітники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що вантажівка рухалась зі сторони вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу. Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція

Фото: Поліція

За фактом травмування дітей поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст . 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі вирішується питання про затримання 33-річного водія.

Нагадаємо, 2 жовтня в селі Петрове Одеської області перекинувся трактор з причепом, у якому перебували п’ятеро хлопчиків віком від 9-ти до 15-ти років. Одна дитина померла від отриманих травм в "кареті" швидкої допомоги, інші не постраждали.