Шведський художник, якого двічі намагалися вбити за карикатури на Магомета, загинув у ДТП

Шведський художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вілкс загинув у автомобільній катастрофі. Йому було 75 років.

Поліція підтвердила загибель Вілкса шведському телеканалу SVT.

ДТП сталося 3 жовтня на трасі біля містечка Маркарюд на півдні Швеції. Автомобіль, в якому перебував Вілкс і двоє офіцерів поліції, які його охороняли, зіткнувся з вантажівкою. Обидві машини загорілися.

Охоронці Вілкса загинули разом з ним. Водій вантажівки із серйозними травмами потрапив до лікарні.

Поліція заявила, що обставини аварії наразі остаточно не відомі. Однак за попередніми даними, немає підстав припускати, що в ДТП брав участь хтось іще.

Нагадаємо, 2007 року карикатури Вілкса, де він зобразив Мохаммеда у вигляді собаки, опублікувала газета Jyllands-Posten. Це спровокувало протести мусульман у всьому світі.

Прем'єр-міністр Швеції зустрічався з послами мусульманських країн, щоб залагодити конфлікт.

Терористична організація "Аль-Каїда" призначила нагороду у розмірі 100 тис. доларів за вбивство Вілкса. На нього було скоєно кілька нападів. З 2010 року художник постійно перебував під охороною поліції.