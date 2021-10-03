Кількість жертв вибуху біля мечеті в Кабулі зросла до восьми

У результаті вибуху біля входу в кабульську мечеть Ейдгах загинули не менше восьми осіб. Ще 20 людей поранено.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на мережеве інформаційне видання Aamaj News.

"Сьогодні в результаті вибуху в мечеті загинули щонайменше вісім осіб, ще 20 поранені", - йдеться в повідомленні міністерства внутрішніх справ Афганістану.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що напад було здійснено терористом-смертником під час панахиди по матері прессекретаря руху "Талібан" Забіхули Муджахіда.

Поки жодна з чинних у країні терористичних груп не взяла на себе відповідальність за організацію вибуху.

Раніше очільник відділу зв’язків з громадськістю міністра внутрішніх справ в уряді талібів Сайєд Хості повідомив, що у зв’язку із нападом на мечеть арештовано трьох осіб.

Хості не уточнив, чи належать затримані до якогось екстремістського угруповання.