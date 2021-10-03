На місцевих виборах у Грузії впевнено перемагає провладна партія

У Грузії на місцевих виборах на 99,92% виборчих дільниць перемагає провладна правляча партія "Грузинська мрія”.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на ЦВК.

За пропорційними списками “Грузинська мрія” отримала підтримку 46,65% виборців, опозиційна партія "Єдиний національний рух", неофіційним лідером якої є екс-президент Міхеіл Саакашвілі, – 30,7%.

Додамо, жителі 64 грузинських міст і районів обирали міських голів і депутатів місцевих законодавчих зборів. Вибори проходили за пропорційною і за мажоритарною системою.

Нагадаємо, в 2020 році грузинська опозиція відмовилась визнати результати виборів до парламенту. На фоні бойкоту опозицією засідань парламенту, антиурядових протестів і затримання лідера "ЄНР" Нікі Мелія глава Євроради Шарль Мішель запропонував політичним силам Грузії документ щодо виходу з кризи.

Угода виявилася прийнятною для "Грузинської мрії", а також більшої частини опозиційних партій, які його підписали і зайняли свої місця в парламенті, щоб забезпечити імплементацію договору. "Єдиний національний рух", "Лейбористська партія Грузії" і "Європейська Грузія" відмовилися підписувати угоду.

Документ передбачав проведення реформ, а також містив пункт про те, що якщо на місцевих виборах керівній партії не вдасться набрати понад 43% голосів, то будуть призначені дострокові парламентські вибори. Пізніше "Грузинська мрія" вийшла з цієї угоди. Її представники заявили, що дострокових парламентських виборів не буде, навіть якщо керівна партія набере на місцевих виборах 1% голосів виборців.

Зазначимо, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі напередодні виборів приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Його затримали правоохоронці та доправили до ізолятору. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.