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У Держдепі прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії

"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі".

У Держдепі прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії
Фото: Council on Foreign Relations

У Державному департаменті США поінформовані про повідомлення щодо затримання екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі після прибуття до тієї країни, і уважно слідкують за ситуацією.

Про це "Голосу Америки" заявив речник Держдепу.

"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини", - наголосив речник Держдепу.

Раніше колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятору. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який має українське громадянство та очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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