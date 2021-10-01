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МЗС викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі

Його запрошено для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання.

МЗС викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі
Фото: interpressnews.ge

Міністерство закордонних справ України запросило керівника посольства Грузії через затримання Михайла Саакашвілі.

Про це у коментарі LB.ua заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“До Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання”, - повідомив Ніколенко. 

Напередодні стало відомо, що у Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Раніше сьогодні Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Водночас у МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон з Грузією.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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