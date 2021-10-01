Саакашвілі заарештували у Грузії

У Грузії затримали колишнього президента країни МихайлаСаакашвілі.

Про це на спеціальному брифінгу повідомив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, передає "Эхо Кавказа".

За його словами, Саакашвілі вже перевели до пенітенціарної установи.

"У наших правоохоронних структур заздалегідь була інформація про його переміщення - з України до Грузії", - сказав прем'єр.

Гарібашвілі висловив подяку главі МВС Вахтангу Гомелаурі і керівнику СГБ Григолу Лілуашвілі.

Раніше сьогодні колишній президент Грузії, а зараз голова виконкому Нацради реформ України Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Водночас у МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон з Грузією.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.