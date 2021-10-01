Також запланована панель із силовиками і обговорення війни на сході України.

Фракція "Слуга народу" в межах з'їзду в Трускавці 2 жовтня буде обговорювати так званий план трансформації країни, драфт якого президент Володимир Зеленський презентував під час поїздки в США.

Про це журналістам повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

"Там є кластери так звані, там економічний, екологічний і так далі. За цими кластерами розходяться на 6 потоків. І за цими потоками розходяться і працюють за цими кластерами разом із модераторами кожного кластера", – пояснив Арахамія.

Після цього має бути велика презентація за участі президента, а потім з драфту хочуть зробити повноцінну презентацію для журналістів та суспільства.

Також на 2 жовтня запланована панель із силовиками, де вони мають розповісти, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової.

Після цього будуть обговорювати Донбас – встановлення миру і прогрес у цьому.

"Його будуть доповідати Кулеба (глава МЗС. – Ред.), Резніков (віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій), і Єрмак (глава ОПУ. – Ред.)", – додав глава фракції СН.

Також на 2 жовтня призначили кадрові питання.

Нагадаємо, що "слуги народу" мають обговорити відставку двох міністрів та питання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. При цьому Арахамія натякнув, що взяті підписні листи не означають, що питання будуть виносити на розгляд.