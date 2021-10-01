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“Підтримую і вас закликаю”: друзі LB.ua отримали ексклюзивні поло та футболки

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Учасники фандрайзингової кампанії LB.ua, що обрали опцію “Меценат” та ”Натхненник”, вже почали отримувати обіцяні подарунки від редакції - футболки та поло від “Авіації Галичини” з символікою видання та зображенням кота шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної Гаттіно.

Серед тих, хто вже має ексклюзивну футболку та поділився з нами світлинами - колишній заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Павло Кухта, очільник Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко, керівник Ради Незалежної асоціації банків Роман Шпек, народний депутат Олексій Гончаренко, священник Богдан Гулямов, ексзаступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, колишній очільник ДАБІ Олексій Кудрявцев тощо.

Павло Кухта та Соня Кошкіна
Павло Кухта та Соня Кошкіна

Роман Шпек та головний редактор LB.ua Олег Базар
Роман Шпек та головний редактор LB.ua Олег Базар

Дмитро Сенниченко
Дмитро Сенниченко

“Видання Лівий Берег - LB.UA для мене завжди було серед перших. Пам’ятаю ще як в паперовому вигляді читав. З появою в айфоні обраних сайтів завжди на другому рядку! Приєднався до друзів LB.UA, бо точно маю дорослий погляд на світ!”, - зазначив Олексій Кудрявцев.

Олексій Кудрявцев
Олексій Кудрявцев

“Я одразу долучився до підтримки проєкту, оскільки вважаю, що якісна, відповідальна журналістика - запорука побудови повноцінного громадянського суспільства. До того ж, LB.ua - одне з небагатьох видань, яке регулярно та дійсно фахово висвітлює релігійні питання. Тож я підтримую LB.ua і закликаю вас вчинити аналогічно”, - підписав своє фото Богдан Гулямов.

Богдан Гулямов та Соня Кошкіна
Богдан Гулямов та Соня Кошкіна

“Ніхто не сперечається і не ставить під сумнів, що незалежні і професійні медіа є важливими як для нас - громадян, так і для політиків. І кожен з нас може їх підтримувати, і як мінімум так долучитися до широкого процесу деолігархізації. Підтримую LB.ua, бо вірю в те, що незалежні медіа є справжньою четвертою владою. В футболці з Гаттіно з посмішкою і, як написано на футболці, - з дорослим поглядом у світ”, - зазначила Юлія Ковалів.

Юлія Ковалів
Юлія Ковалів
Олексій Гончаренко
Олексій Гончаренко

Поло та футболки продовжують надходити адресатам, тож поки ми чекаємо на фото від інших учасників програми - підтримуйте LB.ua і ви. Обирайте одну з опцій за посиланням та отримуйте ексклюзивну редакторську розсилку, знижки на книги провідних українських видавництв, також приємні бонуси та подарунки від редакції.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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