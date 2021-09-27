ПАРЄ остаточно відхилила запропонованих Україною кандидатів на посаду судді ЄСПЛ - нардеп Гончаренко

Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила запропонований Україною список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко.

"Основна причина - висунення серед кандидатів депутата від "Слуги народу" і члена ПАРЄ Олександра Мережка", - написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончаренка, тепер українській владі треба проводити новий конкурс.

Як відомо, у списку було три кандидатури: професор міжнародного права в Національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ) Микола Гнатовський, доктор правознавства University College London Гаяне Нуріджанян та глава Комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

23 вересня комітет ПАРЄ відхилив запропонованих Україною кандидатів. Причиною було названо невідповідність деяких кандидатур Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, у січні депутат Верховної Ради Олександр Мережко залишився віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи на другий річний термін.