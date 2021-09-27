У Києві на вулиці застрелили чоловіка
У Києві на вулиці застрелили чоловіка
Давид переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
Давид переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ
“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ
В Пекіні все спокійно
В Пекіні все спокійно
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
ГоловнаПолітика

ПАРЄ остаточно відхилила запропонованих Україною кандидатів на посаду судді ЄСПЛ - нардеп Гончаренко

Основна причина - висунення серед кандидатів депутата від "Слуги народу" Олександра Мережка.

ПАРЄ остаточно відхилила запропонованих Україною кандидатів на посаду судді ЄСПЛ - нардеп Гончаренко
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила запропонований Україною список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко.

"Основна причина - висунення серед кандидатів депутата від "Слуги народу" і члена ПАРЄ Олександра Мережка", - написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончаренка, тепер українській владі треба проводити новий конкурс.

Як відомо, у списку було три кандидатури: професор міжнародного права в Національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ) Микола Гнатовський, доктор правознавства University College London Гаяне Нуріджанян та глава Комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

23 вересня комітет ПАРЄ відхилив запропонованих Україною кандидатів. Причиною було названо невідповідність деяких кандидатур Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, у січні депутат Верховної Ради Олександр Мережко залишився віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи на другий річний термін.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також