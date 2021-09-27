​Рейтинг партій очолюють "Слуга народу" та "Європейська солідарність", – соцопитування

Також ще три партії долають прохідний бар’єр до парламенту.

Українці визначилися з партіями, які підтримуватимуть на виборах до Верховної ради. У разі проведення виборів до парламенту проходять п’ять політичних сил. У рейтингу чітко визначились два лідери – партії «Слуга народу» та «Європейська Солідарність». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром «Социс» 16-21 вересня 2021 року. Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням Криму та непідконтрольних українській владі частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.

Серед тих, хто буде голосувати на виборах, 26,4% підтримають партію «Слуга народу». 19,1% – проголосують за «Європейську Солідарність».

Також ще три партії долають прохідний бар’єр до парламенту: за ОПЗЖ готові голосувати 12,7%, за «Батьківщину» – 10,3%, за партію «Сила і честь» – 7,7%.

Решта політичних сил не долають 5% бар’єр для проходження в парламент.

Згідно з результатами опитування 60,8% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку і лише 22,8% – вважають, що ситуація в державі складається у правильному напрямку.