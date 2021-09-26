Участь у стрибках також взяли польські десантники.

Фото: Мілітарний портал

Українські та американські військові вперше здійснили спільне десантування. Стрибки з парашутом з літака С-130 відпрацювали вчора в рамках міжнародних навчань Rapid Trident.

Про це повідомляє "Мілітарний портал".

Зазначається, що участь у стрибках також взяли польські десантники.

Напередодні інструктори США провели масштабне передстрибкове тренування військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗС України.

Нагадаємо, українсько-американські військові навчання "Rapid Trident-2021" стартували на Львівщині 20 вересня, вони триватимуть до 1 жовтня. В них задіяні близько 6000 військовослужбовців з понад п’ятнадцяти країн світу - Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Італії, Йорданії, Литви, Молдови, Пакистану, Польщі, Румунії, Туреччини, Великої Британії та України.