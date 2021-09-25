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Рябошапка знову назвав підозру для Порошенка "юридичним трешем"

"Цю підозру я не підписав".

Рябошапка знову назвав підозру для Порошенка "юридичним трешем"
Фото: Свобода слова Савіка Шустера

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка знову заявив, що підозра п'ятому президенту, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку, яку його змушували підписати - це "юридичний треш".

"Справа Порошенка - я про неї говорив, це був відвертий "юридичний треш". Цю підозру я не підписав і через декілька місяців новий генеральний прокурор цю підозру теж не підписала, а провадження взагалі закрила", - цитує Рябошапку gazeta.ua.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю колишній генпрокурор також повідомив, що ще однією з причин його звільнення стало кримінальне провадження у справі ПриватБанку проти олігарха Ігора Коломойського.

"Мене звільнили за те, що ми почали боротьбу за очищення прокуратури. І ті кишенькові прокурори, багато з яких були пов'язані з парламентом, з депутатами, з якимись міні-олігархами, які теж приходили в кабінет до президента, вони були незадоволені тим, що ці кишенькові прокурори викинуті нами з системи. Це питання, яке було пов'язане з тим самим Коломойським. Оскільки саме ми передали до НАБУ ті матеріали, які стали зараз підставою для перших підозр для колишніх топменеджерів "ПриватБанку", - наголосив Рябошапка.

"Це питання і щодо інших олігархів, справи щодо яких теж були "злиті". Ми ці справи заводили, шукали по всій Україні, відновлювали і починали по ним працювати. От власне і відповідь на це все", - резюмував Рябошапка.

Нагадаємо, що в 2020 році Офіс генерального прокурора повідомив колишньому президенту Петру Порошенку підозру за ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Кримінального кодексу. Слідство вважає, що Порошенко шляхом видання "відверто злочинного наказу" схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень.

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