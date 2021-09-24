Шуфрич став співвласником телеканалу "Перший незалежний"

Прийняти таке рішення його спонукав конфлікт телеканалу з Нацрадою.

Депутат від "Опозиційної платформи - за життя" Нестор Шуфрич став власником долі в "Першому незалежному телеканалі".

Про це повідомила пресслужба політика.

"Сьогодні я прийняв пропозицію від журналістів колективу телеканалу «Перший Незалежний» про входження до складу співвласників з мажоритарною часткою. Відразу ж підписав угоду про моє невтручання в редакційну політику журналістського колективу", - написав Шуфрич.

Він також зазначив, що прийняти таке рішення його спонукав конфлікт телеканалу з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, який ставив під сумнів прозорість володіння телеканалом.

Нагадаємо, 16 вересня Нацрада призначила телеканалу "Перший незалежний" (ТОВ "Тайм медіа") позапланову виїзну перевірку структури власності.

Супутниковий телеканал "Перший незалежний" створений колишніми працівниками "телеканалів Медведчука": ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Він працює за ліцензією на цілодобове супутникове мовлення, виданою 2019 року.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру.