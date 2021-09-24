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Всі дніпровські острови у Києві належать громаді, - КМДА

Закон забороняє передавати острови у приватну власність.

Всі дніпровські острови у Києві належать громаді, - КМДА
Фото: Александр Рудоманов

Всі дніпровські острови, які розташовані в межах території міста Києва, знаходяться у власності громади столиці. Закон забороняє передавати острови у приватну власність. Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

«У ЗМІ з`явилась інформація про те, що острів на Дніпрі, в районі Оболоні, нібито перейшов у приватну власність. Міська влада заявляє, що всі острови м. Києва знаходяться у власності громади столиці, ніколи не передавалися у приватну власність і передаватися не можуть, згідно із законом», - заявляють у КМДА.

В той же час міська влада звернулася до правоохоронних органів із закликом активізувати роботу щодо виявлення та припинення діяльності «чорних реєстраторів».

«Щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих «чорних реєстраторів». Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з «чорними реєстраторами» і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами», - пише сайт КМДА.

Раніше екскерівник столичної поліції, а нині заступник Віталія Кличка у КМДА Андрій Крищенко заявив, що звертається до НАБУ з проханням провести повну та об’єктивну перевірку інформації, опублікованої журналістами, та оприлюднити результати цієї перевірки для громадськості. 

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