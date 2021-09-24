Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кілька причалів та острів на Дніпрі перейшли в приватні руки, - "Схеми"

У КМДА запевняють, що всі об'єкти знаходяться у власності громади.

Кілька причалів та острів на Дніпрі перейшли в приватні руки, - "Схеми"
Фото: wikimapia.org

Журналісти "Схем" повідомили, що низка причалів і дамб на Дніпрі, а також Оболонський острів площею у майже 150 тисяч квадратних метрів, перейшли у приватні руки столичного юриста-бізнесмена Костянтина Бойка завдяки листу з Національної поліції.

Як йдеться в розслідуванні, у 2018 році киянин Костянтин Бойко заявив у поліцію, що знайшов "загублені майнові права" на причал на Оболоні. Бойко також повідомив, що така ж ситуація склалася ще на 16 об’єктах у Києві та на околицях столиці.

Бойко заявив до поліції як представник партнера з розвитку спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву на Оболоні в Києві Ольги Лук’янцевої: вона скаржилася на крадіжку майна у школи, але згодом поліція перекваліфікувала провадження у самовільне будівництво на захопленій ділянці. Знайомі порадили звернутися до Костянтина Бойка, який представився адвокатом і похизувався зв'язками в правоохоронних органах. Як з’ясувалось, Бойко заявив до поліції уже без відома Лук’янцевої.

Як пишуть "Схеми", Бойко запропонував правоохоронцям рішення: за законодавством, людина, яка знайшла загублену річ, має право на її тимчасове зберігання.

На лист Бойка 18 грудня того ж року відповіла Ольга Момот - слідча відділу особливо тяжких злочинів Головного управління столичного Нацполу, очолюваного тоді Андрієм Крищенком. Вона повідомила Бойку, що розглянула його скаргу і підтверджує, що об'єкти, перелік яких надав Бойко, справді не перебувають ні у чиїй власності.

Тому поліція попросила його стати зберігачем усіх 16 зазначених об’єктів.

У Київській міській державній адміністрації заперечили перехід об'єктів у приватну власність.

"Міська влада заявляє, що всі острови м. Києва знаходяться у власності громади столиці, ніколи не передавалися у приватну власність і передаватися не можуть, згідно із законом", - йдеться в повідомленні.

"А щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих «чорних реєстраторів». Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з «чорними реєстраторами» і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами!, - додали в КМДА.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також