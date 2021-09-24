Кілька причалів та острів на Дніпрі перейшли в приватні руки, - "Схеми"

Журналісти "Схем" повідомили, що низка причалів і дамб на Дніпрі, а також Оболонський острів площею у майже 150 тисяч квадратних метрів, перейшли у приватні руки столичного юриста-бізнесмена Костянтина Бойка завдяки листу з Національної поліції.

Як йдеться в розслідуванні, у 2018 році киянин Костянтин Бойко заявив у поліцію, що знайшов "загублені майнові права" на причал на Оболоні. Бойко також повідомив, що така ж ситуація склалася ще на 16 об’єктах у Києві та на околицях столиці.

Бойко заявив до поліції як представник партнера з розвитку спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву на Оболоні в Києві Ольги Лук’янцевої: вона скаржилася на крадіжку майна у школи, але згодом поліція перекваліфікувала провадження у самовільне будівництво на захопленій ділянці. Знайомі порадили звернутися до Костянтина Бойка, який представився адвокатом і похизувався зв'язками в правоохоронних органах. Як з’ясувалось, Бойко заявив до поліції уже без відома Лук’янцевої.

Як пишуть "Схеми", Бойко запропонував правоохоронцям рішення: за законодавством, людина, яка знайшла загублену річ, має право на її тимчасове зберігання.

На лист Бойка 18 грудня того ж року відповіла Ольга Момот - слідча відділу особливо тяжких злочинів Головного управління столичного Нацполу, очолюваного тоді Андрієм Крищенком. Вона повідомила Бойку, що розглянула його скаргу і підтверджує, що об'єкти, перелік яких надав Бойко, справді не перебувають ні у чиїй власності.

Тому поліція попросила його стати зберігачем усіх 16 зазначених об’єктів.

У Київській міській державній адміністрації заперечили перехід об'єктів у приватну власність.

"Міська влада заявляє, що всі острови м. Києва знаходяться у власності громади столиці, ніколи не передавалися у приватну власність і передаватися не можуть, згідно із законом", - йдеться в повідомленні.

"А щодо гідроспоруд, які, за інформацією ЗМІ, були передані у приватну власність, звертаємо увагу, що системності набуває робота так званих «чорних реєстраторів». Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з «чорними реєстраторами» і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами!, - додали в КМДА.