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У селі під Києвом уночі згоріли п’ять автомобілів

Пожежа сталася на парковці ЖК у Крюківщині.

П’ять автомобілів знищено вогнем на парковці житлового комплексу в селі Крюківщина Бучанського району Київської області.

Подія сталася вночі вночі 24 вересня на вул. Панорамній, повідомляє пресцентр ДСНС.

"На гасіння авто рятувальники, що прибули на місце, подали повітряно-пінні та водяні стволи. Пожежу ліквідували о 03:19", - сказано в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що внаслідок пожежі вогнем знищено чотири автомобілі, ще один - пошкоджено. Причини встановлюються.

Як повідомляли, подібний випадок стався в ніч на 15 вересня в Харкові, де на автостоянці згоріли шість авто. Постраждалих не було.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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