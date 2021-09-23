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Україна передала до ОРДЛО останки загиблого бойовика

Останки Анатолія Мялкіна передані його матері.

Фото: t.me/UkrdelegationTCG

Українська сторона передала в окремі райони Донецької та Луганської областей останки загиблого на Донбасі бойовика Анатолія Мялкіна.

Про це повідомила пресслужба Української делегації в ТКГ.

"Сьогодні, 23 вересня, в якості ініціативи доброї волі та в рамках діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ Українська сторона передала останки особи, що загинула у ході конфлікту, - Мялкіна Анатолія Володимировича, що зник безвісти у червні 2014 року в районі м. Слов’янськ Донецької області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до 2014 року він проживав у Донецьку, останки передали його матері.

Фото: t.me/UkrdelegationTCG

Згідно з даними сайту "Миротворець", Анатолій Мялкін є уродженцем Миколаївської області, але проживав у Донецьку. У 2014 році брав участь у боях на Донбасі у складі незаконних збройних формувань.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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