Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
Арахамія: Шефір цілий, але в шоковому стані
Арахамія: Шефір цілий, але в шоковому стані
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти 12 разів порушили режим тиші і поранили двох військових

Стан здоров’я поранених – задовільний.

Окупанти 12 разів порушили режим тиші і поранили двох військових
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них двічі - застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі здіснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких в бік Водяного.

Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.

Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця  дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів – задовільний.

Протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС заявили, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також