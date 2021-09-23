Окупанти 12 разів порушили режим тиші і поранили двох військових

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них двічі - застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі здіснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких в бік Водяного.

Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.

Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів – задовільний.

Протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС заявили, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.