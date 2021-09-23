Для отримання пенсій та соцвиплат: мешканцям ТОТ дозволили проходити ідентифікацію віддалено

Для віддаленої ідентифікації одержувачу потріібно буде авторизуватися в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис".

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 22 вересня 2021 року удосконалив механізм виплати пенсій та грошової допомоги громадянам України шляхом запровадження додаткової можливості проходження ідентифікації для їх одержувачів - віддалено.

Про це повідомляє урядовий портал.

Проект постанови розроблено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України з метою удосконалення механізму виплати пенсій та грошової допомоги, зокрема й для українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

"Нині існують труднощі з отриманням пенсій та соціальних виплат для мешканців ТОТ, оскільки для ідентифікації люди повинні приїжджати на підконтрольну Уряду територію України, але російські окупаційні режими продовжують блокувати роботу КПВВ, утримуючи людей в заручниках. Переважна більшість таких одержувачів, люди похилого віку, які просто не мають можливості чекати кілька місяців, аби окупанти врешті вирішили надати їм дозвіл на перетин КПВВ. Тож можливість віддаленої електронної ідентифікації допоможе нашим громадянам з ТОТ зекономити час, гроші, а найголовніше – здоров’я", - зазначила заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук.

Так, процес віддаленої ідентифікації здійснюватиметься шляхом авторизації одержувача (без його особистої присутності) в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"). Така можливість прирівнюється до фізичної ідентифікації одержувача.

Нагадаємо,минулого року контррозвідники Служби безпеки України викрили групу осіб у створенні механізму протиправної видачі, зокрема бойовикам "ДНР", соціальних виплат з держбюджету України.

Раніше, в листопаді 2019 року, співробітники Служби безпеки в Харківській області викрили механізм фінансування терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" через незаконні нарахування соціальних виплат.

Організував протиправну схему переселенець із Луганської області, який тривалий час мешкає в Харкові. За грошову винагороду він пропонував жителям тимчасово окупованих територій сприяння в нарахуванні пенсій та інших видів соціальної допомоги.