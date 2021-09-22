Кабмін вирішив перетворити КБ "Південне" і "Південмаш" в акціонерні товариства

Кабінет міністрів вирішив реорганізувати чотири державні підприємства космічної галузі в акціонерні товариства. Це конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля, харківське об'єднання "Комунар", виробниче об'єднання "Київприлад" та Південний машинобудівний завод імені Макарова.

Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.

Після корпоратизації державних підприємств вони залишатимуться в 100%-ій власності держави.

Потім їх планують об'єднати в одному холдингу.

"Розраховую, що вже скоро в Україні з’явиться державна холдингова компанія «Аерокосмічні системи України", до складу якої увійдуть і реформовані підприємства космічної галузі, що представлятимуть ракетно-космічний холдинг "Південний", - сказав віце-прем’єр-міністр, міністр сз питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Нагадаємо, у 2020 році Уруський в інтерв'ю LB.ua казав, що планує створити на базі "Південмашу" і КБ "Південне" ракетно-космічний центр.

У 2021 році Верховна Рада прийняла законопроєкт про реформу концерну "Укроборонпрому", який передбачає його розділення на два холдинги: оборонний та аерокосмічний.