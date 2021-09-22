Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину (ОНОВЛЕНО)
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину (ОНОВЛЕНО)
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
ГоловнаЕкономікаБізнес

Кабмін вирішив перетворити КБ "Південне" і "Південмаш" в акціонерні товариства

Уряд наближає створення ракетно-космічного холдингу.

Кабмін вирішив перетворити КБ "Південне" і "Південмаш" в акціонерні товариства
Південмаш
Фото: facebook.com/yuzhmash

Кабінет міністрів вирішив реорганізувати чотири державні підприємства космічної галузі в акціонерні товариства. Це конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля, харківське об'єднання "Комунар", виробниче об'єднання "Київприлад" та Південний машинобудівний завод імені Макарова.

Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.

Після корпоратизації державних підприємств вони залишатимуться в 100%-ій власності держави.

Потім їх планують об'єднати в одному холдингу.

"Розраховую, що вже скоро в Україні з’явиться державна холдингова компанія «Аерокосмічні системи України", до складу якої увійдуть і реформовані підприємства космічної галузі, що представлятимуть ракетно-космічний холдинг "Південний", - сказав віце-прем’єр-міністр, міністр сз питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Нагадаємо, у 2020 році Уруський в інтерв'ю LB.ua казав, що планує створити на базі "Південмашу" і КБ "Південне" ракетно-космічний центр.

У 2021 році Верховна Рада прийняла законопроєкт про реформу концерну "Укроборонпрому", який передбачає його розділення на два холдинги: оборонний та аерокосмічний.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також