Експортери металобрухту ухиляються від сплати податків, маніпулюючи митної ціною, - нардеп

Експортери декларують занижені ціни при експорті металобрухту України, що дозволяє їм залишати надприбутки від його продажу за кордоном. Про це народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

Він нагадав, що ще в квітні Верховна Рада прийняла закон, яким продовжила дію мита на експорт металобрухту з метою забезпечення української металургійної промисловості сировиною і підвищення конкурентоспроможності економіки України. Однак на тлі рекордного зростання цін на сировину введене мито вже не здатне стримувати його експорт.

"Зараз маємо таку ситуацію. Ціни на металургійну сировину на міжнародних ринках б'ють рекорди. У той же час експорт з України за того мита, що ми продовжили, не просто не зменшився, а й збільшився. У результаті під ризиком зупинки знаходиться ряд металургійних і сталеливарних підприємств, які не можуть існувати без лома", - підкреслив Мовчан.

При цьому, за даними депутата, експортери вивозять металобрухт з України за заниженими цінами, залишаючи надприбутки від його продажу за кордоном.

"Я зробив ряд звернень в ДМС і ДПС і виявилося, що доходи від експорту брухту просто виводять за кордон через маніпуляції з митною ціною. Тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках залишили не менше $8 млн", - заявив Мовчан.

Він нагадав, що заниження митної вартості товарів - одна з найпоширеніших махінацій "сірих" експортерів.

"В 2021 році встановлено 14 фактів порушень законодавства на загальну суму $9,6 млн. За даними з митних баз, ціни, задекларовані експортерами брухту, в більшості випадків складають $300-350 за тонну, дуже рідко досягаючи $400, тоді як котирування на світових ринках становили $ 470-500 за тонну і вище", - пояснив депутат.

"На виході ми маємо уповільнення зростання економіки, загрозу закриття підприємств і робочих місць. Тому потрібно якомога швидше взяти на контроль питання паритету цін на ринку металобрухту", - додав Мовчан.

Як повідомлялося, за даними Державної митної служби, експорт металобрухту з України в січні-серпні 2021 року зріс в 20 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 410,43 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт металобрухту за вказаний період зріс в 29,5 рази - до $ 157,15 млн.