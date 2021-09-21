Місія МВФ почала роботу в Україні

Національний банк розраховує на успішний перегляд програми і другий транш.

Місія Міжнародного валютного фонду у вівторок, 21 вересня, розпочала роботу в Україні.

Про це повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Сьогодні в Україні розпочинає роботу місія МВФ. Місія зосередиться на питаннях незалежності НБУ, реформи судової сфери, а також зміцнення антикорупційних інституцій та проєкту держбюджету на 2022 рік", - йдеться в фейсбуці Рожкової.

Вона підкреслила, що продовження співпраці із МВФ є наразі одним із першочергових завдань української влади.

Агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна пише, що візит відбувається в онлайн-режимі.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший і поки що єдиний транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

В серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються чинної кредитної програми.