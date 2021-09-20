"Укренерго" перейшло в управління Міненерго

НЕК "Укренерго" перейшло в управління Міністерства енергетики від Міністерства фінансів. Як повідомили в Агентстві з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) із посиланням на реєстр власників цінних паперів від 16 вересня, Міненерго отримало статус керуючого рахунком "Укренерго" у цінних паперах.

У повідомленні SMIDA зазначається, що Міненерго на виконання розпорядження уряду України №833-р від 28 липня 2021 року вжило заходів, пов'язаних із внесенням відомства як керуючого рахунком у цінних паперах НЕК, переданих йому в управління, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначеним розпорядженням Кабміну погоджено пропозицію Міністерства економіки про передання повноважень з управління корпоративними правами НЕК від Міністерства фінансів до Міненерго.

Крім того, Міненерго отримало повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі АТ "Магістральні газопроводи України", і функції з управління єдиним майновим комплексом держпідприємства "Оператор ринку".

"Укренерго" перебувало у сфері управління Мінфіну з грудня 2018 року. Тодішній уряд пояснював, що це було потрібно для прискорення корпоратизації компанії та успішної сертифікації за європейськими стандартами ENTSO-E.