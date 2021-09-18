Зеркаль: Україна може зберегти транзит після запуску "Північного потоку-2"

"Серйозність ситуації ще не означає, що в Україні немає простору для маневру".

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль вважає, що післязапуску газопроводу "Північний потік-2" Україна може зберегти обсяги транзиту газу, за умови спільного з країнами Євросоюзу та США протистояння монополії російському "Газпрому".

Про це вона написала у своїй колонці для видання "Європейська правда".

"Ціни на газ злетіли до рекордних висот, європейські сховища не заповнюються, з українських сховищ нерезиденти вже зараз виводять газ... Дуже ймовірно, що Путін ухвалить - або вже ухвалив рішення - повністю припинити транзит українською територією... Нам точно доведеться перенастроювати свою газотранспортну систему. Інакше, наприклад, Маріуполь, має всі шанси залишитися без газу. Така перебудова - складна технологічна операція, "вищий пілотаж" у сфері транспортування газу. Хоча наші фахівці цього вже навчилися і добре знають, що робити...", - зазначила Зеркаль.

Вона також висловила переконання, що Україна зобов'язана продовжувати роботу для просування в питанні інтеграції ринків.

"Не все втрачено, ми можемо перемогти. Серйозність ситуації ще не означає, що в Україні немає простору для маневру. Навпаки, ми можемо і повинні скористатися ситуацією, щоб просунутися в питанні інтеграції ринків", - пояснила Зеркаль.

За її словами, умовою для забезпечення безпеки України є включення нашої країни в одну європейську "групу ризику" з Німеччиною, Словаччиною та Польщею.

"Групи ризику - це механізм, спеціально розроблений в Європі для запобігання кризовим ситуаціям з наявністю газу. Якщо Україна буде включена в цей механізм, шантаж України означатиме одночасно і шантаж Німеччини. І для росіян це "дві великі різниці", - пояснила Зеркаль.

"І тут важливо припинити сподіватися на те, що нас хтось може чи має врятувати, а сконцентруватися на простому завданні: змусити "Північний потік – 2" відповідати всім вимогам третього енергетичного пакету ЄС. Це європейські правила, які дозволять зруйнувати монополію "Газпрому" в постачанні газу. Якщо всі російські газопроводи відповідатимуть цим правилам, то різні постачальники і трейдери включаться в конкуренцію. і ми зможемо зберегти транзит, завантажити нашу ГТС і при цьому значно знизити ціни. Ця битва триває і загальна перемога можлива", - додала радниця голови Міненергетики.

Нагадаємо, раніше Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня.

Росія завершила будівництво газопроводу 10 вересня. Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки можуть початися вже в 2021 році.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на це відповів, що Німеччина не повинна дозволити роботу "Північного потоку - 2" в комерційному режимі. Він сказав, що газопровід дійсно запустять в тестовому режимі для перевірки роботи, але це не означає, що трубу можна буде експлуатувати.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.