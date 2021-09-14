Зеркаль назвала "далекою від реальності" заяву про запуск "Північного потоку-2" з жовтня

Колишня заступниця міністра закордонних справ, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль вважає "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Щойно анансована добудова "Північного потоку-2" супроводжувалася гучними заявами "Газпрому" щодо планів розпочати його експлуатацію вже з жовтня по першій нитці, а з грудня - вже по обох, про що повідомляв Bloomberg.

Це версія, яка дуже подобається російським можновлаждцям, та розкручується у ЗМІ, є далекою від реальності. Так само як і позиція "Газпрому", який продовжує вдавати, що європейські правила до нього не застосовуються, незважаючи на рішення німецького регулятора та суду", - наголосила Зеркаль.

Вона зазначила, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.

Зеркаль нагадала, що 11 червня Nord Stream 2 AG на запит німецького регулятора BNetzA подала документи на сертифікацію компанії як незалежного оператора в попередньому порядку, а тільки 13 вересня в BNetzA заявили, що почали сертифікацію, тобто отримали усі необхідні для розгляду документи.

"Починаючи з 8 вересня, у BNetzA є чотири місяці для розгляду заявки і підготовки звіту - до 8 січня 2022 року). Далі німецький регулятор передає звіт Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ, а Єврокомісія має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи ПП2 без дозволів буде санкціонованим. До того ж ПП2 повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Тривалість етапу-до трьох місяців", - пояснила Зеркаль.

Крім того, за її словами, є "технічне питання" - до моменту фізичного запуску газу по трубі, ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора.

Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме газопровід, і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість цього етапу, за словами Зеркаль, - від одного місяця до одного року.

"Як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проекту 1 жовтня дещо переоцінені", - зазначила вона.

Зеркаль також повідомила, що сьогодні на зустрічі з держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом, він запевнив, що "Північний потік-2" не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.

Нагадаємо, Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня. Перед тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що перші поставки можуть початися вже в 2021 році.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на це відповів, що Німеччина не повинна дозволити роботу "Північного потоку - 2" в комерційному режимі. Він сказав, що газопровід дійсно запустять в тестовому режимі для перевірки роботи, але це не означає, що трубу можна буде експлуатувати.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.