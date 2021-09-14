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Країни Західних Балкан чекає довгий шлях до членства у ЄС, - Меркель

Канцлер Німеччини уточнила, що приєднання країн Західних Балкан до ЄС відповідає інтересам як Берліна, так і Брюсселя. 

Країни Західних Балкан чекає довгий шлях до членства у ЄС, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель реагує під час засідання Бундестагу, Берлін, 30 січня 2020 р.
Фото: EPA/UPG

Країнам Західних Балкан належить пройти довгий шлях до членства у Євросоюзі, однак це є метою Німеччини, над якою ведеться робота.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Reuters.

"Ми домоглися певних результатів, незважаючи на те, що Сербії і країнам всього регіону (Західних Балкан - ред.) ще належить пройти довгий шлях для того, щоб стати членами Євросоюзу", - сказала Меркель на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Канцлер Німеччини уточнила, що приєднання країн Західних Балкан до Євросоюзу відповідає інтересам як Берліна, так і Брюсселя. Меркель додала, що розглядає шість держав регіону в якості майбутніх членів Євросоюзу - Сербію, Албанію, Північну Македонію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію і Косово.

Нагадаємо, у червні голова Європейського парламенту Давид Сассолі заявив про підтримку вступу в Євросоюз країн Західних Балкан.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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