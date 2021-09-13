Польща та країни Балтії мають справу з агресивною політикою Росії, - польський міністр

"Разом ми маємо відповісти на ці загрози".

Фото: Міноборони Польщі Маріуш Блащак (ліворуч)

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща та країни Балтії мають справу насамперед з агресивною політикою Росії.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками спільних військових військових навчань «Silver Arrow» у Латвії, передає “Радіо Польща”.

Польський міністр нагадав про напад Москви на Грузію та Україну і додав, що Польща та країни Балтії послідовно змінюють здатність до взаємодії та співпрацюють між собою.

"Це особливо важливо в контексті навчань "Запад-2021", які включають спробу Білорусі спровокувати міграційну кризу", – наголосив він.

Міністр національної оборони сказав, що Польща, Литва та Латвія постраждали від однотипної гібридної атаки.

"Разом ми маємо відповісти на ці загрози", – промовив міністр.

Маріуш Блащак також нагадав, що у 2015 мігранти потрапили до Західної Європи за маршрутом, що пролягав із півдня, а сьогодні Білорусь намагається прокласти інший маршрут. Міністр зазначив, що Польща виступає проти таких дій.

Маріуш Блащак також вказав на загрози, пов’язані з дезінформацією та кібератаками.

"Усі наші країни постраждали від таких атак, тому ми обмінюємося інформацією та досвідом один з одним", – зазначив міністр.

Minister @mblaszczak: Kluczem do naszego bezpieczeństwa jest interoperacyjność i solidarność. To najlepsza odpowiedź na zagrożenia.

Dbając o nasze bezpieczeństwo musimy współpracować ze sobą.

Dużym zagrożeniem dziś jest dezinformacja i są cyberataki. pic.twitter.com/vhcvnxeqUR — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 13, 2021

Нагадаємо, раніше сьогодні командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв та командувач Оперативного командування видів збройних сил Польщі генерал-лейтенант Томаш Пьотровський обговорили нарощування військової співпраці між країнами.