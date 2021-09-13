У Грузії після місячної перерви відновив роботу громадський транспорт

За час пандемії ковіду транспорт в країні зупиняли вже чотири рази.

У п'яти великих містах Грузії - Тбілісі, Батумі, Руставі, Кутаїсі та Зугдіді - після місячної перерви відновив роботу громадський транспорт.

Про це повідомляють "Новини - Грузія".

Зазначається, що рішення про відновлення руху транспорту було прийняте міжвідомчою координаційною радою по боротьбі з коронавірусом 7 вересня.

Наразі пасажирів почали обслуговувати метро, мікроавтобуси та автобуси, а також канатні дороги. При цьому каранинні правила проїзду залишаються - пасажирів не будуть пускати у транспорт без масок, а також вони мають обов'язково дотримуваттися соціальної дистанції.

Влада обіцяє суворо контролювати дотримання заходів безпеки.

За час пандемії ковіду громадський транспорт у Грузії припиняв роботу вже чотири рази. Спочатку - з березня по травень 2020 року. Владі також довелося призупиняти роботу метро, автобусів та мікроавтобусів з листопада 2020 по лютий поточного року, а потім і навесні - з 3 по 13 травня.

Цього разу через різке погіршення епідситуації робота муніципального транспорту у великих містах була зупинена з 14 серпня. Це рішення викликало протести - громадяни скаржилися на те, що їм важко добиратися на роботу без автобусів і маршрутних таксі, а в Тбілісі - ще й без метро.

Спочатку планували відновити роботу транспорту 4 вересня, однак потім термін продовжили.

Нагадаємо, з 10 серпня Грузія також повернула обов'язкову вимогу носіння захисної маски на відкритому повітрі, де збирається більше п'ятьох осіб.