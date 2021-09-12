Малюська хоче перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні і дізнатися, чи дають вони зарплату в конвертах
Малюська хоче перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні і дізнатися, чи дають вони зарплату в конвертах
Выборы: рискнуть или перенести?
Выборы: рискнуть или перенести?
Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень
Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень
ХХІ століття триває
ХХІ століття триває
Вітренко: “Північний потік-2” стає символом західної корупції
Вітренко: “Північний потік-2” стає символом західної корупції
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Данілов розповів, чи буде засідання РНБО щодо усунення голови КМДА
Данілов розповів, чи буде засідання РНБО щодо усунення голови КМДА
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві за добу – майже 200 хворих на ковіду, померло троє людей

До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус.

У Києві за суботу, 11 вересня виявили 193 хворих на коронавірус. Троє людей померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі – 55, у Подільському – 43, в Шевченківському та Оболонському районах – по 20 випадків”, – зазначив мер.

Захворіли: 113 жінок віком від 19 до 86 років, 63 чоловіки віком від 21 до 84 рокiв, а також 5 дівчаток віком від 9 до 13 років та 12 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус. А також 58 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 77 людей.

Загалом коронавірус подолали 218 197 мешканців Києва.

Загалом у столиці від COVID-19 зафіксовано 5307 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 227 695.

Нагадаємо, за суботу, 11 вересня в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусу.

За п’ятницю, 10 вересня підтвердили 3 869 нових випадків коронавірусу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також