У Києві за добу – майже 200 хворих на ковіду, померло троє людей

До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус.

У Києві за суботу, 11 вересня виявили 193 хворих на коронавірус. Троє людей померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі – 55, у Подільському – 43, в Шевченківському та Оболонському районах – по 20 випадків”, – зазначив мер.

Захворіли: 113 жінок віком від 19 до 86 років, 63 чоловіки віком від 21 до 84 рокiв, а також 5 дівчаток віком від 9 до 13 років та 12 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 28 хворих на коронавірус. А також 58 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 77 людей.

Загалом коронавірус подолали 218 197 мешканців Києва.

Загалом у столиці від COVID-19 зафіксовано 5307 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 227 695.

Нагадаємо, за суботу, 11 вересня в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусу.

За п’ятницю, 10 вересня підтвердили 3 869 нових випадків коронавірусу.