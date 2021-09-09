Унаслідок пожежі в ковідному відділенні лікарні Північної Македонії загинули 14 людей

Ще близько 10 осіб отримали поранення.

У Північній Македонії в місті Тетово внаслідок пожежі в модульному блоці лікарні для хворих на коронавірус загинули 14 людей. За попередніми даними, всі вони були пацієнтами. Пожежа виникла в результаті вибуху кисневих балонів, пише "Радіо Свобода".

Причина вибуху з'ясовується. На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилося декілька годин, повідомив заступник начальника пожежної охорони Тетово Сасо Трайцевскі.

Поранення отримали ще близько десяти осіб – і медперсонал, і пацієнти, зазначають euronews.

Прокуратура розпорядилося провести упізнання тіл загиблих та з’ясувати, чи є ще загиблі.

Яка кількість пацієнтів перебувала в лікарняному модульному блоці для хворих на коронавірус – поки не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше у вересні внаслідок вимкнення системи подачі кисню у мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) загинули 10 пацієнтів з COVID-19.

У серпні в одній з лікарень російського Владикавказа прорив кисневої труби призвів до припинення подачі кисню пацієнтам. Дев'ять людей, які були підключені до системи штучної вентиляції легенів, померли.