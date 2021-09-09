До вимоги про 80% вакцинованих освітян жовтої і помаранчевої зон включатимуть не лише повний курс щеплення, а й першу дозу

Міністерство охорони здоров'я пропонує полегшити норму про 80% вакцинованих освітян для роботи навчального закладу не в дистанційному режимі.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів у інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

Кузін відзначив, що терміну, який освітянам відвели на вакцинування перед початком навчального року, виявилось недостатньо, бо вони щепляться достатньо повільними темпами.

"Будемо пропонувати цю норму трішки полегшувати. Це полегшення полягатиме в тому, що в жовтій та помаранчевій зонах ми будемо рахувати 80% навіть від першої дози вакцини", – зазначив він.

При цьому поріг у 80% знижувати не планується.

У червоній зоні хочуть дозволити працювати тим закладами освіти, де щеплено не менше 80% працівників обома дозами.

"Ми рахуємо, що люди зараз активно будуть користуватися послугами мобільних бригад, поки Україна буде в зеленій, жовтій, помаранчевій зонах, всі зможуть отримати повний курс щеплення", – додав він.

Нагадаємо, в липні Кабінет міністрів вирішив, що навчальні заклади в областях із жовтим, помаранчевим чи червоним карантинним рівнем епідемічної безпеки зможуть працювати в очному режимі, але тільки якщо там вакциновано 80% персоналу.

Нині обидві дози щеплення отримали близько 30% освітян по країні. Тим часом МОЗ уже попереджає про скорий перехід країни в жовту зону. Спочатку її збиралися ввести вже з 13 вересня, однак це відбудеться пізніше.