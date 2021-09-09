На Харківщині викрили схему підробки ПЛР-тестів – зловмисники вносили недостовірні дані в "Дій вдома"

Фото: Управління СБУ на Харківщині

У Харківській області викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів, які вносили в додаток для контролю самоізоляції "Дій вдома" . Серед клієнтів були й ті, хто мав позитивний результат на коронавірус, що могло спричинити поширення пандемії.

Організаторами схеми є працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства, повідомили на сторінці Управління СБУ в Харківській області в Facebook.

"Туроператор пропонував «послугу» громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції", – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 гривень.

При цьому жодних тестів клієнтам не проводили. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування.

У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та за 10 адресами приватних лабораторій правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.

Нагадаємо, аналогічну схему правоохоронці виявили в липні в Києві. Дві туристичні компанії продавали клієнтам довідки про негативний тест, хоча ті не здавали жодних аналізів. Ціна однієї такої довідки становила від 1000 до 1200 гривень.