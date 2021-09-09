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На Харківщині викрили схему підробки ПЛР-тестів – зловмисники вносили недостовірні дані в "Дій вдома"

Серед клієнтів були й інфіковані ковідом. 

Фото: Управління СБУ на Харківщині
У Харківській області викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів, які вносили в додаток для контролю самоізоляції "Дій вдома". Серед клієнтів були й ті, хто мав позитивний результат на коронавірус, що могло спричинити поширення пандемії.

Організаторами схеми є працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства, повідомили на сторінці Управління СБУ в Харківській області в Facebook

"Туроператор пропонував «послугу» громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції", – йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 гривень.

При цьому жодних тестів клієнтам не проводили. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування. 

У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та за 10 адресами приватних лабораторій правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. 

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб. 

Нагадаємо, аналогічну схему правоохоронці виявили в липні в Києві. Дві туристичні компанії продавали клієнтам довідки про негативний тест, хоча ті не здавали жодних аналізів. Ціна однієї такої довідки становила від 1000 до 1200 гривень.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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