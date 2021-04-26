Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе

Україна встановила «черговий антирекорд», який стосується пандемії, — оцінка додатку «Вдома» впала до однієї зірочки в AppleStore і PlayMarket і стабільно тримається на цьому рівні. Користувачі у відгуках скаржаться на численні баги та вкрай погану роботу техпідтримки. Але проблема не лише в тому, що «Вдома» неідеально працює, а в тому, що такий додаток взагалі існує.

Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

Перш за все, слід нагадати, що додаток «Вдома» розробило Міністерство цифрової трансформації в березні 2020 року, щоб відстежувати дотримання самоізоляції людей, які поверталися в Україну з-за кордону. Користувачі мають встановити додаток на кордоні і щоденно відмічати своє місце перебування протягом 14 днів, або ж їх відправляють на обсервацію. Пізніше розробники додали функцію дострокового завершення самоізоляції — тепер можна здати ПЛР-тест і, якщо результат негативний, спокійно виходити з дому. Розробка додатку коштувала 1,9 мільйона гривень, як повідомили LB.ua у Міністерстві цифрової трансформації.

Також була ідея, щоб додаток «Вдома» встановлювали контактні особи. Однак законодавчо примусити людей встановлювати будь-що на телефон майже нереально. Користування застосунком при цьому завдавало труднощів навіть тим, хто авторизувався з власної волі і сумлінно дотримувався самоізоляції. Оскільки встановлення «Вдома» було не обов’язковим, а контакти хворих належно ніхто не відслідковував, ідея провалилася. Нині авторизуватися в додатку обов’язково мають лише ті, хто приїжджає в Україну з-за кордону. Проте цього також можна уникнути, офіційно та не зовсім.

Офіційно уникнути контакту з «Вдома» можна, отримавши негативний результат ПЛР-тесту на ковід не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону. Це, звичайно, ніяк не вбереже від того, що заразитися можна і протягом цих 48 годин після здачі тесту, і в літаку, адже багато пасажирів можуть тест не здавати. Наразі багато туристичних компаній пропонують допомогу з пошуком лабораторій в Єгипті та Туреччині, а також ваучери на знижки в лабораторіях-партнерах.

Неофіційних шляхів є кілька. До прикладу, люди купують довідки з негативним ПЛР-тестом. Проблема з підробкою результатів лабораторних аналізів виникла ще минулого року. Наприклад, журналісту «Радіо Свобода» вдалося у грудні купити таку довідку майже за тисячу гривень. Країни популярних туристичних напрямків почали власну боротьбу з фальсифікатом. Наприклад, Єгипет нині приймає лише документи з QR-кодом, що ведуть на електронну версію довідки на сайті лабораторії. А в Індонезії нещодавно затримали українку — митники запідозрили, що її довідка фальшива. Однак результати ПЛР-тесту купують переважно для виїзду за кордон, а не для в’їзду в Україну. Тому все ж більшість українців та громадян інших країн, які повертаються з-за кордону, мусять встановити «Вдома».

Фото: Укрінформ

Пригоди можуть початися відразу ж на прикордонному пункті. По-перше, додаток не можна встановити без українського телефонного номера. Іноземним громадянам пропонують заздалегідь контактувати зі знайомими на території України, аби ті купили для них українські сім-картки. Також іноземцям допомагають працівники прикордонної служби або Міністерства цифрової трансформації в ручному режимі. Але процес довгий, і на практиці це означає застрягнути на кордоні на зайві кілька годин і втратити кілька нервових клітин.

З проблемами застосунку «Вдома» стикаються й українці.

По-перше, код із sms-повідомлення, який потрібен для авторизації, не завжди приходить вчасно, і люди змушені чекати на кордоні, поки він прийде.

По-друге, додаток має функцію визначення місцезнаходження абонента і часто автоматично розпізнає кордон України як точку, де абонент проводитиме самоізоляцію. Змінити адресу самостійно неможливо, хіба реєструватися з нового номера телефону.

По-третє, якщо це ваша не перша поїздка і ви вже проходили самоізоляцію з «Вдома» та успішно завершили, знову почати її вам не вдасться, оскільки додаток вважатиме, що свій термін ви вже відбули. Це баг, про який знають також і прикордонники, але нічого вдіяти з цим не можуть. Людей, які стикаються з такою проблемою, або просто відпускають на кордоні (тобто вони не змушені проходити самоізоляцію взагалі), або скеровують до техпідтримки. По-четверте, зробити правильне селфі вдома для підтвердження геолокації не так просто. Потрібно нахиляти голову під правильним кутом на відповідній швидкості повороту в кімнаті з хорошим освітленням. Якщо камера телефона недостатньо якісна, складно зробити селфі так, як вимагає додаток. Протягом 14 днів самоізоляції додаток кілька разів на день просить користувачів сфотографуватися, аби підтвердити геолокацію. Якщо не зробити цього вчасно, до вас може завітати поліція і перевірити, чи дійсно ви перебуваєте вдома. Наприклад, якщо користувач проспав ранкову перевірку, його розбудять правоохоронці дзвінком у двері (так, це реальна історія).

Фото: Національна поліція Поліцейські показали, як перевіряють українців на самоізоляції в Дніпрі

По-п’яте, самоізоляцію дійсно можна завершити достроково, і це справді дуже зручно. Користувач може зробити тест на ковід у лабораторії з переліку, а коли надійде результат, то самоізоляція автоматично закінчиться. Але якщо користувач обирає лабораторію поза визначеним переліком, доведеться поспілкуватися з техпідтримкою (тобто витратити ще кілька нервових клітин).

Отже, підсумуємо — майже за два мільйони гривень українці отримали додаток зі жменею технічних недоліків. Своєю чергою ці вади відкривають можливість обходити систему і не дотримуватися самоізоляції.

Навіщо взагалі потрібен був такий додаток? Під час розробки в Міністерстві трансформації керувалися закордонним досвідом контролю епідеміологічної ситуації. На початку пандемії багато країн розглядали мобільні додатки як можливість відслідковувати, чи дотримуються громадяни самоізоляції після повернення з-за кордону або контакту з тими, в кого підтвердився ковід.

Наприклад, у Сингапурі створили додаток TraceTogether, який не лише відслідковує дотримання самоізоляції, але й за допомогою Bluetooth фіксує телефони людей, з якими контактують ті, хто встановив додаток. Якщо людина захворіла, додаток автоматично сповіщає про це всіх, хто з нею контактував. Деякі країни, зокрема Китай, не заморочувалися з окремими додатками і просто відстежували переміщення громадян через GPS-координати або користування банківськими рахунками.

Додатки для проходження самоізоляції з’явилися і в Європі. Наприклад, у Польщі запустили застосунок «Kwarantanna Domowa», з яким люди мають проходити 14-денний карантин після прибуття до Польщі. Так само як і в Україні, додаток можна не встановлювати, якщо люди мають негативний ПЛР-тест, чинний протягом 48 годин на момент перетину кордону.

Фото: EPA/UPG Турист, котрий повернувся з-за кордону в Австралію, проходить двотижневий обов’язковий карантин у готелі в Сіднеї, 10 листопада 2020 р.

Але в багатьох країнах відмовилися від ідеї впровадження додатків, які слідкували б за дотриманням самоізоляції. Наприклад, у Великобританії та США покладаються виключно на свідомість подорожніх, просто фіксуючи адресу, де людина планує проходити самоізоляцію. Ніякі додатки при цьому встановлювати не потрібно, але за вказаною вами адресою можуть навідатися правоохоронці і перевірити, чи дійсно ви вдома.

Звісно, для українського суспільства стосунки, що побудовані на довірі між громадянином і державою — це утопія. Однак додаток «Вдома» також не найкраща альтернатива, враховуючи, наскільки часто він некоректно працює і все ж дозволяє не дотримуватися самоізоляції.

У Міністерстві цифрової трансформації LB.ua повідомили, що на забезпечення функціонування «Вдома» окремого бюджету у 2021 році немає. Відтак робота застосунку підтримується в рамках адміністрування порталу «Дія» загалом. Раніше також у Мінцифри повідомляли, що не планують вносити суттєвих змін у роботу додатку.