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У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка

Вона пішла вчора з дому у невідомому напрямку та досі не повернулася.

У Чернівцях розшукують безвісти зниклу неповнолітню 15-річну Марію Кабу.

Про це повідомили в обласному відділі поліції.

Мати дівчинка у неділю, 25 квітня повідомила поліцію про те, що вчора Марія пішла з дому у невідомому напрямку та досі не повернулася.

“До пошуку неповнолітнього Сервісний центр ГУНП в Чернівецькій області скоординував співробітників ювенальної превенції та слідчо-оперативні групи обласного управління поліції, Чернівецького районного управління поліції та кінологів”, – йдеться у повідомленні.

Дівчина була одягнена у чорну куртку, чорні спортивні штани та чорні кросівки.

Прикмети: зріст-160см, худорлявої тілобудови, темне довге волосся.

До пошуків неповнолітньої долучилися сусіди та знайомі. Правоохоронці просять усіх, кому відома інформація про місцезнаходження цієї дитини, звертатися на спецлінію “102”.

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