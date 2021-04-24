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Укрзалізниця збільшить кількість додаткових потягів на великодні та травневі свята

Додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь із Рівненщиною.

Укрзалізниця збільшить кількість додаткових потягів на великодні та травневі свята
Фото: sannews.com.ua

Укрзалізниця збільшує кількість додаткових поїздів на великодні та травневі свята.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Реагуючи на підвищений попит, Укрзалізниця продовжує додавати зручні рейси на період травневих вихідних”, – йдеться у повідомленні.

Додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь із Рівненщиною.

Оновлений перелік додаткових потягів на свята виглядає так:

№ 249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30 квітня, 3 травня, 7 травня, з Чернівців 1 травня, 4 травня, 9 травня;

№ 202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29 квітня, 4 травня, 9 травня, з Києва 30 квітня, 5 травня, 10 травня;

№ 248/247 Одеса – Ковель: із Одеси 30 квітня, з Ковеля 3 травня;

№ 148/147 Одеса – Київ: із Одеси з 29 квітня до 27 травня по непарних, із Києва з 30 квітня до 28 трвня по парних;

№ 242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29 квітня, з Дніпра 30 квітня;

№ 26/25 Одеса – Ужгород: із Одеси 30 квітня, 2,8 травня, з Ужгорода 1, 3, 9 травня;

№ 207/208 Київ – Ужгород: 30 квітня з Києва;

№ 235/236 Ужгород – Львів: 1 травня з Ужгорода.

Також на період великодніх та травневих свят змінено графік руху поїзда №7088/7087 сполученням Харків – Костянтинівка, який з 29 квітня по 10 травня курсуватиме щоденно. Відправлення з Костянтинівки – о 06:00, повернення з Харкова – о 15:55.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” з 22 квітня відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області.

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