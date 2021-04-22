Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
ГоловнаЕкономікаДержава

В.о. голови Укрзалізниці Юрик: УЗ набирає темп - добове навантаження у квітні зросло на понад 7%

Спеціалісти Укрзалізниці прогнозують подальше зростання показників навантаження

В.о. голови Укрзалізниці Юрик: УЗ набирає темп - добове навантаження у квітні зросло на понад 7%

У квітні 2021 року Укрзалізниця збільшила обсяги навантаження вантажів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

«Укрзалізниця набирає темп у своєму основному бізнесі. Таким чином, навантаження у квітні 2021 збережено на рівні доепідемічного квітня 2019 року», - написав він.

Так, за період з 1 по 21 квітня середньодобове навантаження становить 731 тис. тонн вантажів, тоді як за відповідний період березня цей показник складав 682 тис. тонн. У порівнянні з аналогічним періодом квітня 2020 року середньодобове навантаження збільшилось майже на 14%.

За словами Юрика, таких результатів роботи компанії вдалося досягти завдяки кардинальному підсиленню операційної діяльності та оперативним управлінським рішенням.

«Наразі спеціалісти Укрзалізниці прогнозують подальше зростання показників навантаження, що у свою чергу збільшить фінансові надходження», - зазначив очільник УЗ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також