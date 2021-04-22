В.о. голови Укрзалізниці Юрик: УЗ набирає темп - добове навантаження у квітні зросло на понад 7%

У квітні 2021 року Укрзалізниця збільшила обсяги навантаження вантажів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

«Укрзалізниця набирає темп у своєму основному бізнесі. Таким чином, навантаження у квітні 2021 збережено на рівні доепідемічного квітня 2019 року», - написав він.

Так, за період з 1 по 21 квітня середньодобове навантаження становить 731 тис. тонн вантажів, тоді як за відповідний період березня цей показник складав 682 тис. тонн. У порівнянні з аналогічним періодом квітня 2020 року середньодобове навантаження збільшилось майже на 14%.

За словами Юрика, таких результатів роботи компанії вдалося досягти завдяки кардинальному підсиленню операційної діяльності та оперативним управлінським рішенням.

«Наразі спеціалісти Укрзалізниці прогнозують подальше зростання показників навантаження, що у свою чергу збільшить фінансові надходження», - зазначив очільник УЗ.