У зоні відчуження за 3 роки будуть оновлені основні траси, - Кирило Тимошенко

До 35-річчя Чорнобильської катастрофи на ВДНГ у Києві днями відкриється виставка «Чорнобиль. Подорож».

У 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи в зоні відчуження стартувала президентська програма «Велике будівництво». Упродовж наступних трьох років там планується відновити основні траси, забезпечивши доступ природоохоронцям, науковцям, енергетикам та підприємцям. Про це заявив заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко.

«Чорнобиль сьогодні стає символом того, що життя завжди перемагає. Людство здатне відновлюватися, навіть після глобальних катастроф. Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку», - зазначив Тимошенко.

За його словами, у Чорнобильській зоні сьогодні запроваджуються новітні технології, відновлюється природа, ЧАЕС стала унікальним майданчиком для вироблення альтернативної енергії.

«Вважаю, що одним із символів розвитку території є нові дороги. Життя триває. Усе це – результат героїчних зусиль ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи», - підкреслив він.

Як повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, до 35-річчя Чорнобильської катастрофи на ВДНГ у Києві днями відкриється виставка «Чорнобиль. Подорож». Проєкт створений за ініціативи Офісу Президента, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України разом із ДАЗВ, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож» складається із сімох смислових блоків — від світового контексту 1986 року до розповіді про аварію, від історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, до діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля та його майбутнього.

26 квітня відбудеться попереднє відкриття виставки для генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, Президента України та преси. Для відвідувачів «Чорнобиль. Подорож» відкриється після скасування жорсткого карантину. Вхід на виставку безкоштовний з дотриманням усіх заходів безпеки, рекомендованих МОЗ.