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Радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі занесено до Держреєстру нерухомих пам’яток

Це рішення підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО в цілому.

Радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі занесено до Держреєстру нерухомих пам’яток
Фото: nosivka-syut.at.ua

Радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. За це рішення Кабінет міністрів проголосував сьогодні, 21 квітня.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що команда МКІП ініціювала внесення "Дуги" до Держреєстру задля подальшого її збереження.

"На жаль, з часом об’єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні поступово руйнуються. Якщо не вживати жодних заходів – Зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити , адже наша спадщина – не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території. Тож зараз ми працюємо над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток. Наша мета – попередження знищення, коли це можливо", - розповів очільник Мінкультури у своєму телеграм-каналі.

"Хоча сама «Дуга» і зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, об’єкт є однією із візитівок Зони та її символом. До того, це рішення підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО в цілому", - додав Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Україна номінувала борщ в список ЮНЕСКО.

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