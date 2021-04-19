У понеділок, 19 квітня, у Києві відбулася церемонія прощання з письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським.
Відспівування та чин похорону у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі звершив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, повідомляє кореспондент LB.ua.
Попрощатися з померлим і вшанувати його пам'ять прийшли чимало політиків, зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віцеспікерка Олена Кондратюк, лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та інші.
Володимир Яворівський помер 16 квітня 2021 року на 79 році життя.
Яворівський - український письменник, громадсько-політичний діяч, народний депутат України I, II, IV-VІІ скликань.
Із жовтня 2001 по листопад 2011 року - голова Національної спілки письменників України. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка.