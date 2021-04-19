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Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
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У Києві попрощалися з письменником Яворівським

Вшанувати його пам'ять прийшли чимало політиків.

Фото: Lb.ua

У понеділок, 19 квітня, у Києві відбулася церемонія прощання з письменником та громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським.

Відспівування та чин похорону у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі звершив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, повідомляє кореспондент LB.ua.

Попрощатися з померлим і вшанувати його пам'ять прийшли чимало політиків, зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віцеспікерка Олена Кондратюк, лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та інші.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Володимир Яворівський помер 16 квітня 2021 року на 79 році життя.

Яворівський - український письменник, громадсько-політичний діяч, народний депутат України I, II, IV-VІІ скликань.

Із жовтня 2001 по листопад 2011 року - голова Національної спілки письменників України. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка.

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